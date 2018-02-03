Единая Cлужба экстренной помощи 112 начнёт работу уже к концу марта (ФОТО)

Информационная система единой национальной Cлужбы экстренной помощи 112 будет автоматически определять местонахождение позвонившего, что позволит пожарным, скорым, спасателям и другим службам быстрее реагировать на вызов.

Как отмечает министерство экономики и инфраструктуры, запуск данной услуги состоится на девять месяцев раньше запланированного.

– Эта система обеспечит оперативность качественной реакции в экстренных случаях, благодаря тому, что к ней подключены много специализированных экстренных служб. Очень важно то, что позвонивших в экстренной ситуации в 112, будут немедленно соединять с нужными специалистами – сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Согласно предоставленной информации, услуга будет работать в режиме нон-стоп, а все звонки будут бесплатными как для пользователей фиксированной телефонной связи, так и мобильной.

На сегодняшний день в Молдове работают четыре номера экстренной помощи: Пожарная служба – 901, Полиция – 902, Скорая помощь – 903, Аварийная газовая служба – 904.

Напомним, что закон о внедрении автоматизированной Службы был подписан ещё в 2014 году, но его создание неоднократно переносилось.