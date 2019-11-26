ЕБРР продолжит инвестировать в развитие инфраструктуры Молдовы

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Премьер-министр Ион Кику встретился сегодня с главой бюро Европейского банка реконструкции и развития в Республике Молдова Анжелой Сакс. Во встрече также приняли участие министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый, председатель АО “Молдовагаз” Вадим Чебан и генеральный секретарь правительства Лилиана Якони.

Как передаёт moldpres.md, в ходе встречи стороны обсудили инвестиционные проекты в области дорожной и энергетической инфраструктуры. Кроме того, был затронут вопрос, касающийся оцифровки государственных услуг.

Представитель Европейского банка реконструкции и развития подчеркнула, что финансовое учреждение намерено продолжать инвестиции в модернизацию инфраструктуры Республики Молдова. В свою очередь, Ион Кику поблагодарил ЕБРР за активное участие, проявленное в вопросах развития Молдовы, и выразил уверенность в дальнейшей успешной реализации будущих проектов.