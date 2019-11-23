ЕБРР продолжит инвестировать в крупные проекты в Молдове

0

ЕБРР продолжит инвестировать в крупные проекты, направленные на повышение уровня жизни граждан Республики Молдова. Такое заявление прозвучало в рамках заседания премьер-министра Республики Молдова Иона Кику с председателем Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

В этом контексте премьер-министр поблагодарил за приглашение принять участие в первом Инвестиционном саммите стран ВП и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии стратегического партнерства с ЕБРР, передаёт moldpres.md.

– Мы рассчитываем на постоянную поддержку ЕБРР в качестве одного из основных партнеров по развитию Республики Молдова для внедрения проектов, направленных на повышение уровня жизни в Республике Молдова, путем их реализации в различных областях, таких как энергетическая безопасность, развитие частного и банковского секторов, а также внедрение электронной системы государственных закупок, – сказал Ион Кику.

Премьер-министр также предложил инициировать переговоры по подписанию нового соглашения о финансировании для продолжения внедрения Программы в дорожном секторе с 2022 года. В то же время Ион Кику отметил, что Республика Молдова оценит поддержку технической помощи в реализации процесса реструктуризации предприятия «Железная дорога Молдовы».