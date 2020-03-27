ЕБРР поддержит молдавскую бизнес-среду в условиях кризиса

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Министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян обсудил сегодня с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) портфель проектов для Молдовы, а также возможности поддержки молдавских компаний в условиях пандемической ситуации.

По его словам, пишет moldpres.md, самая большая забота ведомства – поддержка предприятий, охрана здоровья каждого сотрудника и сохранение рабочих мест.

– Команда Министерства экономики и инфраструктуры сейчас работает над комплексом действий, чтобы помочь предприятиям, пострадавшим от сложной ситуации. Мы понимаем, что это – беспрецедентная ситуация, поэтому в режиме онлайн мы общаемся с бизнес-ассоциациями, собираем предложения и ищем экстренные решения. Мы выбрали наиболее пострадавшие секторы, проанализировали, какие меры будут наиболее целесообразными, и обратились за поддержкой к партнёрам по развитию, – сказал Сергей Райлян.

Со своей стороны, представитель ЕБРР сообщил, что банк недавно утвердил “Пакет солидарности” на сумму один миллиард евро для компаний всего мира, чтобы уменьшить воздействие пандемии коронавируса. Как уточнили в ЕБРР, поддержка молдавской бизнес-среде будет оказана напрямую через национальную банковскую систему.

Стороны также обсудили текущую ситуацию в отношении стратегических инфраструктурных проектов в области энергетики, а также возможности их расширения.

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