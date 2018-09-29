E-DATA в помощь: НИП провел “охоту” за неплательщиками штрафов

Накануне, 28 сентября, Национальный инспекторат патрулирования провел акцию, целью которой было выявление водителей, которые не оплатили штраф на ранее допущенные нарушения правил дорожного движения.

За три часа патрульные инспекторы при помощи мобильного приложения E-DATA проверили более 300 автомобилей. 58 водителей, нарушивших ПДД, получили протоколы.

Больше всего нарушений касаются несоблюдения скоростного режима. Также 40 водителей получили предписание явиться в Единый центр мониторинга.

Целью таких операций НИП является дисциплинирование водителей и соответственно снижение количества ДТП в стране.