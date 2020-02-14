“Джентельмоны” послали женщину куда подальше. Не по-пацански как-то, не по-мужски”: Додон о предложенном Санду “пакте о ненападении” (ВИДЕО)

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“Я не понимаю, кто там жертва, кто сверху, кто снизу, кто на кого напал: Майя на Андрея, Андрей на Майю, PUN, SUN или кто там есть ещё”. Так Игорь Додон прокомментировал инициативу Майи Санду о подписании так называемого “пакта о ненападении”. Глава государства отметил, что это очередная “филькина грамота”, и что вместо того, чтобы думать, как решать проблемы людей, “правые” только и делают, что плетут заговоры против президента и размышляют над тем, как бы вывести народ на улицы.

– И вообще, уважаемые мужчины с правого фланга, дама выступила с инициативой, а вы, джентльмоны, что сделали? Послали её подальше. Не по-пацански как-то, не по-мужски. Госпожа Санду, если они не хотят подписывать, приходите ко мне, я подпишу этот “пакт о ненападении” или как он у вас называется. Это шутка, но серьёзно – кто у вас там жертва? Кто на кого нападает? Непонятно, – сказал он.

Глава государства также отметил, что все эти пакты – “филькина грамота”. Он отметил, что разные вариации Альянсов за европейскую интеграцию также занимались подписанием тех или иных документов, которые, однако, никогда не действовали.

– Вижу, вы снова объединяетесь в какое-то АЕИ. Что-то мутите, хотите создать коалицию, комбинацию. Создавайте, но закончится это как всегда. Подписываете договор о ненападении и торопитесь – кто первый выступит на телевидении, чтобы напасть на другого. Бог вам в помощь! – заявил Додон.

В то же время президент обратился к гражданам, призвав их обратить внимание на то, чем занимаются так называемые “правые партии”: вместо того, чтобы думать, как повысить зарплаты и пенсии, как помочь людям и как найти деньги на ремонт дорог, они плетут заговоры против главы государства.

– Вам нечем заняться? Рановато вы начали предвыборную кампанию. Андрей и Майя, торопливость до добра не доводит. Также они говорят, что хотят устроить протесты – и Майя, и Андрей, и другие. Кто-то сегодня начал постоянный протест против Додона. Буду краток. Вы видели, уважаемые сограждане, как они объявили протесты в прошлом году. Сначала сказали, что не будет газа, что вся страна замерзнет. Газ поступает, нет причин для протестов. Потом сказали, что выросли цены на бензин и солярку. В последнее время цены стали снижаться, снова нет причин. Попытались разжечь страсти из-за ветеранов Днестра. Они играют на ваших эмоциях, уважаемые ветераны. Мы нашли с правительством решения для 4-5 социальных проблем, которые до сих пор никто не решал: бесплатные медицинские полисы для тех ветеранов, которые не работают, помощь вдовам и т.д. Премьер-министр нашел решения, но они всё ищут повод вывести людей на протесты. Поэтому, уважаемые сограждане, будьте внимательны. Мы находим решения проблем. Не позволяйте собой манипулировать тем, кто хочет вывести вас на улицы, – подытожил он.