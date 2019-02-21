Двум жителям Новоаненского района грозит до 4-х лет тюрьмы за серию краж (ВИДЕО)

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Два молодых человека в возрасте 24 и 27 лет из Новоаненского района были задержаны правоохранительными органами по подозрению в совершении серии краж, которые повлекли материальный ущерб в размере 20 000 леев.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в ходе уголовного преследования было установлено, что в течение ноября 2018 года по январь 2019 молодые люди проникли по меньшей мере в три жилища в коммунах Будешты и Крузешты, откуда украли материальные ценности, денежные средства и боксёрскую грушу. Сотрудники полиции провели обыски в домах и автомобилях подозреваемых, в результате чего было изъято имущество, происхождение которого предстоит установить специалистам.

В ходе допроса молодые люди признали свою вину. Они сообщили правоохранителям, что проникали в дома через окна, когда хозяев не было дома. Примечательно, что подозреваемые ранее отбывали наказание за преступления подобного характера.

Молодые люди были помещены на 72 часа в изолятор Управления полиции Кишинёва. По фактам краж было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, труд на пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.