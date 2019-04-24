Двум сотрудникам ЖДМ и начальнику отдела Управления полиции грозит тюремный срок за извлечение выгоды из влияния

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Антикоррупционная прокуратура завершила и передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении двух сотрудников ГП «Железная дорога Молдовы» и начальника одного из отделов Управления полиции Кишинёва. Они обвиняются в извлечении выгоды из влияния, а также в исполнении обязанностей в публичном секторе в ситуации конфликта интересов.

Как сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры, в результате следственных мероприятий прокурорам удалось раскрыть коррупционную схему, в которую были вовлечены сотрудники ЖДМ и начальник отдела Управления полиции. Согласно материалам дела, проводница поезда ЖДМ, осознавая, что совершает акт коррупции, обещала начальнику участка того же предприятия 7 000 евро. Взамен начальник должен был вмешаться в ход уголовного дела, возбужденного в отношении сына проводницы, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Начальник участка ГП «Железная дорога Молдовы», утверждая, что у него есть рычаги влияния в Управлении полиции Кишинёва, обещал, что повлияет на сотрудника МВД и добьётся освобождения от уголовной ответственности обвиняемого.

Получив от проводницы деньги, начальник отдела ЖДМ передал их сотруднику Управления полиции Кишинёва. Сразу после передачи денег Антикоррупционная прокуратура провела обыск в кабинете сотрудника МВД, где были найдены переданные деньги. Подозреваемые были задержаны. Если вина проводницы, начальника участка ЖДМ и начальника отдела Управления полиции будет доказана, то им грозит уголовная ответственность по двум статьям УК РМ, которые предусматривают штраф и лишение свободы.