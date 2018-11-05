Двум кишинёвцам грозит до 7 лет тюрьмы за грабёж и шантаж (ВИДЕО)

Двое жителей столицы 17 и 18 лет были задержаны по горячим следам сотрудниками полиции Кишинева совместно с полицейскими сектора Рышкановка после того, как 30 октября ограбили 23-летнего мужчину. Инцидент произошёл в квартире на бульваре Григоре Виеру.

В ходе уголовного расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что находящаяся в квартире жертва подвергалась физическому насилию. Пострадавший получил несколько ударов по голове и лицу, а также лишился мобильного телефона Nokia и кошелька с документами, всего на сумму около 4650 леев. Впоследствии нападавшие шантажировали пострадавшего и вымогали у него деньги в размере 2500 леев.

Согласно действующему законодательству, виновным в грабеже и шантаже лицам грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет. На данный момент задержанные помещены под превентивный арест в течение 30 дней.