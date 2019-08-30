Двум директорам образовательных учреждений грозит увольнение после того, как они устроили на работу своих мужей

Двум директорам образовательных учреждений грозит увольнение после того, как они устроили на работу своих мужей

Директор гимназии в Сынжерейском районе и директор детского сада в Сорокском районе нарушили правовой режим, когда устроили на работу в учреждения своих мужей. Конфликт интересов был обнаружен сотрудниками Национального органа по неподкупности.

Директор гимназии заключила с супругом индивидуальный трудовой договор как в 2018, так и в 2019 году, а также подписала два приказа об отпуске за собственный счёт, передаёт realitatea.md. А директор начальной школы-детсада после слияния учреждений трудоустроила своего супруга в качестве охранника, после чего подписала ещё семь приказов и заключила дополнительное соглашение к трудовому кодексу.

В связи с обнаруженными нарушениями директорам грозит увольнение и лишение права занимать определённые должности на срок до 3 лет.

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