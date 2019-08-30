Двум директорам образовательных учреждений грозит увольнение после того, как они устроили на работу своих мужей

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Директор гимназии в Сынжерейском районе и директор детского сада в Сорокском районе нарушили правовой режим, когда устроили на работу в учреждения своих мужей. Конфликт интересов был обнаружен сотрудниками Национального органа по неподкупности.

Директор гимназии заключила с супругом индивидуальный трудовой договор как в 2018, так и в 2019 году, а также подписала два приказа об отпуске за собственный счёт, передаёт realitatea.md. А директор начальной школы-детсада после слияния учреждений трудоустроила своего супруга в качестве охранника, после чего подписала ещё семь приказов и заключила дополнительное соглашение к трудовому кодексу.

В связи с обнаруженными нарушениями директорам грозит увольнение и лишение права занимать определённые должности на срок до 3 лет.