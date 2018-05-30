Двухвековой статус

В 1818 году Кишинёв стал центром Бессарабской области

За сиюминутными явлениями нашей жизни – такими как, например, выборы столичного мэра, мы забываем о главных вехах истории родного города.

Ведь мало кто сегодня помнит, что именно в 2018 году исполняется 200 лет с момента провозглашения Кишинёва столицей. Правда, столицей не отдельного государства, а Бессарабской области, Устав образования которой обнародовал российский император Александр I в Кишинёве 29 апреля 1818 года.

Из невзрачного селеньица

Увы, но точной даты, когда Кишинёв стал городом, мы не знаем. Краевед Владимир Тарнакин уверен, что Кишинёв вообще никогда не был селом. По крайней мере с 1436 года, когда его впервые упомянули в официальных документах. «Кишинёв на протяжении всего известного нам периода его истории всегда был городом», – заявил Тарнакин.

Другой местный краевед Юрий Швец сообщил «АиФ в Молдове», что статус города у Кишинёва был как минимум с XVII века.

Но почему именно Кишинёв стал региональной столицей, а не другие города Бессарабии? Не будем повторяться, а лишь вкратце напомним некоторые ключевые для нашей истории факты относительно этого события. В 1812 году в Бухаресте был подписан мирный договор, согласно которому Восточная Молдова, Бессарабия, отходила России. Хотел бы главный уполномоченный Петербурга, знаменитый Кутузов избавить от осман всё Молдавское княжество, да с запада наступал Наполеон. И на то, чтобы «ломать» турок за столом переговоров, как часто бывало прежде, попросту не было времени – российскую Дунайскую армию нужно было перебрасывать на место грядущего театра боевых действий.

Лишь пять лет спустя, когда Россия оправится после Отечественной войны и заграничного похода, на нашей земле будет образована Бессарабская область. Но прежде – уже через несколько месяцев после присоединения Восточной Молдовы – митрополит Гавриил (Григорий Григорьевич) Бэнулеску-Бодони объявляет своей резиденцией Кишинёв. Не Бендеры с более развитой на тот момент инфраструктурой, а именно Кишинёв – невзрачное селеньице, славное лишь своими 17 храмами, но важный в регионе торговый пункт, известный ещё средневековым купцам из Генуи.

Злые монахи с Афона

Но то, что делал тогда митрополит, редко подвергалось критике. Да и Бэнулеску-Бодони – митрополит необычный. Трансильванский валах, он прекрасно понимал роль России в судьбе балканского региона и Дунайских княжеств в частности. С помощью ещё одной знаковой для нашей страны фигуры, светлейшего князя Потёмкина, Бодони стал первым и, увы, единственным экзархом Русской православной церкви в Молдавии и Валахии, то есть представителем духовной власти, грубо говоря, от России, но вне её границ. Вместе со своими сподвижниками в период пребывания русской администрации Молдавии и Валахии экзарх, умудряясь бороться с враждебными происками единоверцев с Афона, не желавших терять своё влияние в регионе, реформировал не только церковный уклад, но и жизнь простых людей: отменял непосильные налоги, боролся с мздоимством, казнокрадством, вывозом больших средств за рубеж, с самой сутью пагубных проявлений местного общества, доведённого до отчаяния османским гнётом и господарями-фанариотами, после которых – хоть потоп.

В 1812 году Бодони переезжает в Кишинёв, а годом позже становится митрополитом Кишинёвским и Хотинским – в епархии, только что созданной на территории присоединённой Бессарабии. Ходили слухи, что именно в Кишинёв он перебрался по настоянию некоего высокого петербургского чина, якобы получившего взятку от местных армянских купцов, желавших срубить процент с нового статуса своего населённого пункта.

Но дело обстояло совсем по-иному. И хоть сам Бодони не оставил записей на эту тему, его сподвижник протоиерей Пётр Куницкий в своих воспоминаниях отмечает: митрополит справедливо замечал, что Кишинёв удобен для резиденции церковной и светской администрации края по причине своего географического положения – он находился в самом центре образованной Бессарабской области. Кроме того, в окрестностях селения была большая территория, покрытая лесом, а также немало мест с оголённой породой ракушечника, откуда можно было добывать камень для зданий. В Кишинёве, который тогда по-русски называли ещё и «Кишенау» или «Кишенеу», в тот период – о былые времена! – было немало источников ключевой воды и чистый воздух. Также митрополит отмечал многолюдность этого места по сравнению с другими близлежащими населёнными пунктами.

Благотворное влияние

Очевидно, что слово Гавриила Бэнулеску-Бодони если и не было для всех законом, то поводом задуматься уж точно стало. В Кишинёве вскоре обосновался губернатор области Скарлат Стурдза и другие чиновники. Туда стали стекаться ремесленники, купцы, активно строились местные бояре, ставшие в 1818 году ещё и дворянами Российской империи. Митрополит основал в Кишинёве духовную семинарию, сильно влиял на создание и развитие ланкастерских школ (где старшие ученики обучали младших), затеял строить свою резиденцию и Кафедральный собор. Словом, в Кишинёве в кратчайшие сроки были созданы предпосылки для активного развития с претензией на превращение в полноценный по тем временам город. И в течение следующих шести лет ожидание стало реальностью. Как давно в нашей новейшей истории нечто благотворное в подобных масштабах происходило в Молдове не то что за шесть – хотя бы за десять лет?..

КСТАТИ

Роскошный подарок

Для того чтобы сделать Кишинёв краевым центром, его нужно было выкупить – различные части селения принадлежали, как сейчас сказали бы, физическим и юридическим лицам – помещикам и монастырям. И, по правилам того времени, хоть в регионе власть и сменилась, на частные землевладения это никак не влияло. За редким исключением, вся территория тогдашнего Кишинёва была вотчиной монастырей Галата в Яссах и Фрумоаса в нынешнем Каларашском районе. А те в свою очередь подчинялись патриарху Иерусалимскому (или, по другим данным, монастырю св. Гроба в том же городе) и архимандриту монастыря на горе Синай. С ними-то и заключило русское правительство деловое соглашение, и Кишинёв вместе с сёлами Боюкань, Хруска и поместьем Вовинцень были… подарены царскому правительству. Произошло это 22 апреля, а по новому стилю – 11 мая 1818 года. С тех пор Кишинёв и ведёт свою историю в качестве города.

Официально Бессарабская область была создана в том же 1818 году. Тогда же областной архитектор и землемер Михаил Озмидов, пятью годами ранее разработавший первый из сохранившихся планов Кишинёва, начинает застройку территории, и город по статусу понемногу приобретает облик города в реальности.

КОММЕНТАРИЙ

Царский парк

Виктор Кушниренко, пушкинист: В текущем году кишинёвцы отмечают ещё один юбилей и тоже 200-летний: в 1818-м был заложен городской сад, самый старый парк Кишинёва и всего края. Прежде он носил имя Пушкина, ныне – Штефана Великого. И именно Александр I поддержал идею о том, чтобы пустынный тогда участок в новом центре Кишинёва стал городским садом. И уже два года спустя, в 1820-м, в молодом тогда ещё саду гулял Пушкин с друзьями, с местными красавицами, представителями семейств Стамати, Стамо, Руссо, Ралли, Катаржи. А спустя 50 лет после того периода парк посетил сопровождавший императрицу Марию Александровну давний друг Пушкина, князь Пётр Вяземский. Городской сад некоторое время именовался Александровским, но по имени другого царя – Александра II, чей монумент некогда украшал вход в него.

В ТЕМУ

Капитан молдавской службы

Идеологические злопыхатели, утверждающие, что русская администрация проводила в городе антимолдавскую этническую политику, в корне не правы.

Первым градоначальником Кишинёва был этнический молдаванин Ангел Ноур, который внёс большой вклад в развитие города на первых этапах его новой жизни.

При Ноуре в течение 1818-1819 годов в Кишинёве открываются первые развлекательные заведения – городское казино и ресторан «Зелёный трактир» (Hanul verde), а в центре города строятся первые большие особняки.

Ангел Ноур родился в семье молдавских мелкопоместных дворян, участвовал в русско-турецкой войне 1806-1812 годов, дослужился до звания капитана русской армии. А в документах, касающихся Кишинёва, его именовали «капитаном молдавской службы». В 1817 году Ноур становится главой кишинёвской думы, состоявшей, кроме него, из пяти человек, представителей молдавского, русского, болгарского, греческого и еврейского местных обществ. Думой избирался и городской голова. Ангел Ноур возглавлял Кишинёв до 1821 года.

Николай Костыркин