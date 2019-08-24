Двухлетняя девочка пропала в Теленештах и нашлась в 5 км от дома

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Двухлетняя девочка из села Киштельница Теленештского района пропала в субботу вечером. Сегодня утром усилиями полиции и местных жителей ребёнка нашли в 5 км от дома.

По данным полиции, вечером 23 августа девочка вышла со двора и ушла в неизвестном направлении. Сразу после того, как полиция была уведомлена о пропаже ребёнка, полицейские совместно с местными жителями приступили к поискам, которые продолжались всю ночь.

Малышка была найдена сторожем сегодня около 6:00 утра, пишет moldpres.md. Она находилась в 5 км от дома, вблизи фруктового сада. Ребёнок спал на земле, цел и невредим.

Правоохранительные органы призывают родителей не оставлять детей без присмотра.