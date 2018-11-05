Двухлетний ребенок получил серьезные ожоги, опрокинув на себя чайник с кипятком

В Республиканском центре матери и ребёнка Приднестровья с 30 октября проходит лечение двухгодовалый мальчик. Он госпитализирован с диагнозом «Термический ожог кипятком ягодиц, нижних конечностей, II степени (30-40 % тела)».

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, столь серьёзные травмы пострадавший получил, находясь у себя дома, в поселке городского типа Первомайск. Мама и малыш были в комнате. Спускаясь с дивана, он задел чайник, наполненный горячей водой.

Женщина сама привезла ребёнка в лечебное учреждение. По факту происшествия проводится проверка.