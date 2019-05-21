Двух “зацеперов” без документов нашли на границе под молдавским автобусом (ФОТО, ВИДЕО)

0

Два молодых человека, у которых не было документов, спрятались под автобусом и таким образом попытались пересечь границу. Однако их рассекретили сотрудники Пограничной полиции Румынии.

По данным пограничников КПП «Оанча», два гражданина Алжира и Ливии в возрасте 20 и 25 лет спрятались под автобусом. У них не было при себе проездных документов. Молодые люди хотели таким образом добраться до стран западной Европы.

За рулём автобуса, зарегистрированного в РМ, находился 36-летний водитель с двойным гражданством – Румынии и Молдовы. Он сообщил пограничникам, что не знал о том, что молодые люди спрятались под автобусом.

По данному факту проводится расследование.