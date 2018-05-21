Двух водителей-“шумахеров” поймали на дорогах страны: один превысил скорость на 106 км

В обоих случаях автовладельцы были наказаны, согласно закону.

Так, как сообщает Национальный инспекторат патрулирования, радар зафиксировал, как 21-летний молодой человек передвигался вблизи Яловен со скоростью 147 километров в час. Мужчина не стал останавливаться по призыву патрульных, его удалось задержать лишь на пересечении бульвара Дачия и улицы Бачоий Ной. Водителя оштрафовали сразу на 15 пунктов.

Также вчера при помощи радара был выявлен еще один “шумахер”, передвигавшийся по трассе Леушень – Кишинев со скоростью 196 километров в час, что на 106 километров больше допустимой скорости. Согласно закону, превышение скорости движения наказывается штрафом в размере 1500 леев и 5 штрафными пунктами.

НИП напоминает водителям, что во избежание ДТП следует не превышать скорость движения и не совершать обгон, не удостоверившись, что он безопасен.