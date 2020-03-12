Двух водителей с поддельными правами поймали на границе

Двух водителей с поддельными правами поймали на границе

Два водительских удостоверения с признаками подделки обнаружили пограничники в пункте пропуска “Леушены”.

На въезде в страну сотрудники Пограничной службы остановили для проверок 31-летнего гражданина Молдовы за рулём Opel Vectra. Мужчина предъявил водительские права, которые оказались поддельными. Водитель сознался, что ранее купил документ у своего инструктора по вождению.

Несколько часов спустя в том же пункте пропуска гражданин Румынии предъявил водительские права, выданные турецкими властями. Документ также оказался подделкой. Мужчина признался, что заплатил за права 300 евро.

Оба документа были изъяты и переданы на экспертизу. В обоих случаях будут возбуждены уголовные дела.

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