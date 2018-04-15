Двух “Шумахеров”, превысивших скорость 110 км/ч, поймали в Кишиневе (ФОТО)

Двух “Шумахеров”, превысивших скорость 110 км/ч, поймали в Кишиневе (ФОТО)

Оба злостных нарушителя были выявлены патрульными на улице Белинского накануне, 14 апреля.

Один из водителей разогнался до 117 км/ч, а второй – до 110 км/ч. Оба они получили штраф в размере 1300 леев и 5 штрафных пунктов.

Также из-за нарушения скоростного режима вчера на столичном бульваре Куза-Водэ была сбита пожилая женщина.

В связи с этим Нацинспекторат патрулирования в очередной раз призывает водителей не превышать скорость, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, и быть предельно внимательными при совершении различных маневров на дороге.

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