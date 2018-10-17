Двух приднестровцев поймали пьяными за рулем: им грозят уголовные дела

Факты управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения зафиксированы в Григориопольском районе и Дубоссарах.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, госавтоинспекторы остановили Volkswagen Golf на улице 1 Мая села Малаешты около десяти вечера 14 октября. От водителя исходил запах спиртного. 29-летний сельчанин был препровождён на медицинское освидетельствование в Центральную районную больницу. Исследование подтвердило, что мужчина сел за руль иномарки нетрезвым.

В ходе дальнейшего разбирательства стало известно, что в начале августа данный гражданин уже привлекался к ответственности по ст. 12.8 КоАП ПМР «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Land Rover был остановлен сотрудниками отделения ГАИ на ул. Колхозной в городе Дубоссары в половине третьего ночи 6 октября. Водитель, предоставивший документы для проверки, был нетрезв. Проведённое врачами исследование показало, что 22-летний житель города сел за руль внедорожника, будучи «под хмельком». В июне мужчина уже привлекался к административной ответственности по ст. 12.27 КоАП ПМР за невыполнение законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования.

В отношении обоих граждан рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.