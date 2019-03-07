Двух полицейских будут судить за взятку в 1 000 леев

0

Двум сотрудникам Батальона оперативного реагирования Управления полиции муниципия Кишинёв грозит до 10 лет тюрьмы за пассивную коррупцию.

Как сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры, уголовное дело по факту коррупции, возбуждённое в прошлом году в отношении двух полицейских, было завершено и передано в суд. В ходе расследования было установлено, что 6 декабря 2017 года сотрудники полиции остановили автомобиль, водитель которого нарушил ПДД. Затем правоохранители потребовали у водителя 1 000 леев, чтобы не вызывать экипаж Национального инспектората патрулирования, которые бы задокументировали нарушение и наложили штраф.

В ходе уголовного преследования было накоплено достаточное количество фактов, доказывающих вину подозреваемых. Среди доказательств имеется также аудиозапись разговора нарушителя с полицейскими. Обвиняемые не признали свою вину.

Правоохранителям грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет, штраф в размере от 6 000 до 8 000 условных единиц с лишением права занимать определенные государственные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 7 до 10 лет.