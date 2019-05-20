Двух пешеходов сбили насмерть в Кишиневе на прошлой неделе

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На прошлой неделе на территории муниципия Кишинев произошло 32 ДТП. В их результате пострадали 34 человека, а еще двое – погибли.

Первое смертельное ДТП произошло 14 мая на бульваре Дачия, где вне пешеходного перехода сбили человека. Последний погиб на месте.

Второй инцидент имел место на следующий день, 15 мая, на улице Митрополита Варлаама, где пешехода сбили также вне “зебры”. Он скончался на месте.

По фактам обоих случаев возбуждены уголовные дела. Виновным грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения.