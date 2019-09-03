Двух нетрезвых молдаван за рулём задержали на молдо-румынской границе

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Двое молдаван попытались вернуться из соседней страны на родину через контрольно-пропускной пункт “Скуляны”, находясь пьяными за рулём. Оба случая произошли в одном и том же пункте пересечения молдо-румынской границы.

В конце прошлой недели, пишет realitatea.md, для пересечения границы к КПП “Скуляны” подъехал 37-летний гражданин Республики Молдова, находившийся за рулём автомобиля Renault. От мужчины исходил сильный запах алкоголя. Водитель прошёл тест, который показал 0,64 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Немногим позже в том же пункте пересечения границы был остановлен 38-летний гражданин Молдовы, находившийся за рулём автомобиля Opel. И в этом случае румынские пограничники почувствовали сильный запах алкоголя, исходящий от водителя. Алкотестер показал 0,89 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Оба случая расследуют органы правопорядка.