Двух наркоторговцев приговорили к лишению свободы: они покупали психотропные вещества во Франции и продавали в Молдове

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Два члена преступной группировки были приговорены к лишению свободы за незаконный оборот наркотиков в особо крупных размерах с целью отчуждения. Такое решение было вынесено судом Оргеева, сообщает пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Согласно материалам дела, жители Оргеева в возрасте 25 и 30 лет в течение 2017-2018 годов, будучи членами преступной группировки, приобретали и распространяли наркотические вещества посредством мобильных телефонов. В частности, они покупали во Франции и в Молдове наркотики: бупренорфин, содержащийся в таблетках «Subutex» и «Suboxone», и другие вещества ограниченного доступа, приобретение которых возможно лишь по рецепту врача. После этого через приложения «Whatsapp», «Viber» и «Telegram» они договаривались с клиентами, которые, в основном, являлись жителями Оргеевского района, о продаже наркотиков.

В ноябре 2018 года прокуроры задержали членов ОПГ с поличным после того, как произвели контрольную закупку, а дело вскоре было передано в суд. Инстанция признала обвиняемых виновными и приговорила их к лишению свободы на 8 и 9 лет.