Двух молдаван подозревают в ограблении и убийстве жителя пригорода Парижа

Мужчину нашел мертвым в его квартире его брат-близнец. Он был связан и задушен полиэтиленовым пакетом, пишет Times of Israel.

Источник отмечает, что в квартире, где был найден труп мужчины, не так давно был сделан ремонт. Работами занимались двое молдаван. Полицейские подозревают, что именно они сначала ограбили, а затем убили мужчину. В частности, была угнана машина умершего, а также несколько пар дорогих часов.

Один из наших соотечественников уже был задержан по этому делу и дает показания. Второго разыскивают. Обстоятельства убийства выясняются.