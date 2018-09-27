Двух мигрантов из Молдовы нашли убитыми в поле под Москвой

Тела наших соотечественников, на которых были обнаружены многочисленные колотые раны, пролежали в поле не меньше месяца.

Страшная находка была сделана неподалеку от деревни Большое Новосурино под Можайском, пишет 360tv.ru. По данным правоохранительных органов, трупы были слегка присыпаны землёй и пролежали там около месяца.

Кроме этого, на бездыханных телах граждан Молдовы эксперты обнаружили многочисленные ножевые ранения. Особенно много колото-резаных ран оказалось в районе груди. Когда мужчины пропали, их никто не искал. Пока что остается неизвестным, кто их убил и с какой целью.

По словам источника, одному из мужчин было 42 года, другому — 34. Оба были зарегистрированы в районе Сокольников, но по адресам регистрации их не видели. В действительности мужчины жили в строительном вагончике в деревне Мышкино неподалеку от подмосковного Можайска.

Для проведения судебно-медицинского исследования трупы были направлены в морг. На месте, где нашли тела, никаких вещественных доказательств не было обнаружено. Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия.