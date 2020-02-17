Двух инспекторов по охране окружающей среды поймали на взятке в 60 000 леев

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Два сотрудника Инспекции по охране окружающей среды были задержаны НАЦ за взятку в размере 60 000 леев. Деньги были получены от начальника лесного участка в обмен на игнорирование нарушений, обнаруженных во время проверок.

Согласно материалам дела, в начале ноября 2019 года чиновники осмотрели лесной участок в Каушанах и отметили несколько нарушений. Чтобы не налагать санкции, они запросили у ответственных лиц, в общей сложности, 60 000 леев.

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело за активную коррупцию. В результате обысков, проведённых в автомобилях, офисах и домах, подозреваемые были задержаны на трое суток. В случае обвинительного заключения подозреваемым грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.