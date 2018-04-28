Двух бельцких следователей арестовали за взяточничество, наркотики и фальсификацию документов

Органы правопорядка неоднократно вымогательством получали крупные взятки.

Два сотрудника криминального отдела инспектората полиции Бельц были задержаны за пассивную коррупцию. Мотивом для проведения проверок стала информация Службы информационной безопасности о незаконной деятельности сотрудников Инспектората полиции Бельц, в частности следователей криминального отдела.

Согласно материалам следствия, два представителя правоохранительных органов вымогательством получали от правонарушителей различные денежные суммы, пишет unimedia.md. В одном случае фигурировал и гражданин, находящийся под арестом антикоррупционной прокуратуры.

В результате обысков были обнаружены пакеты с сухой растительностью зелёного цвета, предположительно наркотическим веществом. Найденная растительная масса была направлена на экспертизу. Кроме этого, в вещах подозреваемых было найдено множество документов, среди которых удостоверения личности, водительские права, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также удостоверения личности, выданные властями других государств. На данный момент проверяется происхождение и цель приобретения этих документов.

Ближайшие 72 часа арестанты проведут в следственном изоляторе.