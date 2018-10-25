Двух автовладельцев в Приднестровье поймали пьяными за рулем

Печальную статистику правонарушений, совершённых водителями в состоянии алкогольного опьянения, пополнили ещё несколько случаев. В частности, как пишет пресс-служба МВД ПМР, двум автовладельцам грозит уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Автомобиль марки Audi молдавской регистрации госавтоинспекторы остановили на улице Горького в Дубоссарах. Водительского удостоверения у молодого человека, находившегося за рулём, не оказалось. К тому же от него исходил запах спиртного. Правонарушитель, 21-летний житель села Кочиеры, был отстранён от управления транспортным средством и прошёл процедуру медицинского освидетельствования. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что 30 мая данный гражданин уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД, повлёкшее дорожно-транспортное происшествие, совершённое в состоянии опьянения. В июне ему было назначено наказание в виде крупного штрафа и лишения водительских прав сроком на 2 года.

Не сделал для себя должных выводов и 30-летний житель города Рыбница. За нетрезвое вождение и совершение аварии 29 января 2016 года он были лишён прав сроком на 2 года. Однако предупреждениям не внял. В минувшее воскресенье, употребив спиртное, вновь сел за руль своего Mercedes. Машину сотрудники ГАИ остановили на перекрёстке улиц Гвардейской и Кошевого поздним вечером. Водитель, предъявивший для проверки документы, оказался нетрезв. Гражданин был доставлен в Центральную районную больницу для медицинского освидетельствования. Исследование подтвердило, что мужчина позволил себе сесть за руль, употребив алкоголь.

По данным фактам проводятся разбирательства, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.