Двойное убийство в Теленештах: тела возлюбленных найдены на третий день поcле их смерти

Двойное убийство в Теленештах: тела возлюбленных найдены на третий день поcле их смерти

Тела женщины и мужчины были найдены сегодня, 13 марта, в одном из домов села Добруджа Теленештского района. Трупы находились там по меньшей мере 3 дня.

Согласно полученной информации, 40-летний мужчина и 30-летняя женщина были жестоко убиты, а бездыханные тела обнаружены в их доме сегодня утром. Трупы находились в процессе разложения не менее трёх дней, пишет deschide.md.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в убийстве, который был помещён под стражу на 72 часа. Им оказался 39-летний житель села Вережены Теленештского района. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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