Двойное убийство в Сынжерей: главным подозреваемым стал сын погибших (ФОТО)

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Муж и жена в возрасте 78 и 79 лет были найдены мёртвыми 6 мая в собственном доме. По данным полиции, главным подозреваемым в убийстве является 48-летний сын пары, который проживал с родителями.

Как пишет ipn.md, в полицию позвонил старший брат подозреваемого. Он рассказал правоохранительным органам, что младший брат угрожал родителям физической расправой. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили в доме тела супругов с признаками насильственной смерти.

По предварительной информации, после совершения преступления подозреваемый исчез в неизвестном направлении. Вскоре он был найден в местном парке с ножом в руке. Для его задержания были задействованы несколько полицейских и применены специальные средства, в том числе слезоточивый газ. Правоохранители обнаружили у подозреваемого орудие преступления, а также денежные средства на сумму около 16 тыс. евро. Подозреваемый заявил, что работал за границей, а деньги принадлежат ему.

Мужчина признал свою вину и был задержан на 72 часа. По словам представителей правоохранительных органов, подозреваемый путался в показаниях о мотиве убийства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит тюремный срок.