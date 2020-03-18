Двойное убийство в Штефан-Водэ: преступника приговорили к 22,5 годам заключения

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Жителя села Пуркарь Штефан-Водского района приговорили к 22 годам и 6 месяцам тюремного заключения за двойное убийство, а его односельчанина – к 3 годам лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, первое убийство произошло в августе 2018 года. Обвиняемые с третьим приятелем распивали алкоголь. В результате возникшего конфликта один из мужчин ударил другого кухонным ножом. Последний скончался на месте от полученного ранения. Чтобы скрыть следы преступления, нападавший попросил друга помочь спрятать труп. В результате обвиняемые связали тело жертвы и похоронили за домом.

Спустя год произошло ещё одно убийство. На этот раз жертвой стал отец мужчины, который помогал скрыть следы первого преступления. Его также зарезали, а тело закопали за домом.

В сентябре 2019 года сын убитого обратился в полицию с заявлением о пропаже отца. В результате были найдены трупы обоих зарезанных мужчин, а подсудимым – вынесены приговоры.