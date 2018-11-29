Двойное убийство в Мерешень: что говорит отец подозреваемого (ВИДЕО)

Новые подробности о двойном убийстве в Мерешень в интервью с отцом подозреваемого.

Согласно имеющимся данным, подозреваемый до 03:00 находился в селе, где произошёл инцидент. По словам его отца, парень не выглядел выпившим, а на его одежде не было никаких следов преступления. Мужчина не верит, что его сын способен на убийство.

Напоминаем, что полиция нашла подозреваемого по делу о двойном убийстве в Хынчештах. Это 24-летний молодой человек, который распивал вместе с погибшими спиртные напитки. Как пишет unimedia.info, между молодыми людьми вспыхнула ссора, после чего гость убил двоих несовершеннолетних, а затем поджёг их дом, чтобы скрыть следы преступления.

Подозреваемый был задержан на 72 часа.