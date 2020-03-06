Совершивший двойное убийство на почве ревности преступник скончался от инфаркта

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Чудовищный случай произошёл в селе Суручены Яловенского района. Органы правопорядка обнаружили на берегу озера два закопанных трупа. Речь идёт о о 42-летнем мужчине и о 44-летней женщине. В феврале этого года последнюю объявили в розыск.

Мать женщины обратилась в полицию 19 февраля и сообщила, что её дочь пропала. Спустя несколько дней стало известно, что женщину убили и закопали недалеко от сторожки у озера, передаёт deschide.md.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тела – не только женщины, но и мужчины. На трупах были найдены следы насильственной смерти, в том числе ножевые ранения в области груди и спины. Тела были закопаны в 10 метрах от сторожки на глубине 50 см.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний мужчина, который являлся сожителем убитой. После того, как мужчина узнал, что его раскрыли, умер от инфаркта.

По словам местных жителей, пара сожительствовала более 18 лет и воспитывала троих детей, один из которых был сыном женщины, а двое других – дети мужчины. Гражданские супруги часто употребляли спиртные напитки, а женщина постоянно изменяла мужу. На почве ревности супруг и расквитался со своей возлюбленной и соперником.