Двоих заключённых перевели в столичный пенитенциар №13 из России

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По состоянию на прошлую неделю, в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 842 человека. 63 человека были освобождены, 56 – задержаны и помещены в следственные изоляторы, 1 069 участвовали в общественных работах. Два человека были переведены в кишинёвскую тюрьму №13 из России.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 202 учебных часа по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 36 задержанных, а 13 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАПУ, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили мобильный телефон, 115 леев и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.