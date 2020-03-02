Двух водителей с поддельными правами не пропустили через границу

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1 марта пограничники пресекли две попытки пересечения границы по поддельным документам. Случаи были зарегистрированы в пунктах “Кагул” и “Бричаны”.

На выезде из Молдовы у 35-летнего водителя автомобиля Mercedes было обнаружено поддельное водительское удостоверение, выданное болгарскими властями. Мужчина отказался давать какие-либо показания относительно инцидента.

Во втором случае 29-летний гражданин Украины за рулём Hyundai был остановлен на въезде в Республику Молдова. Во время проверки документов пограничники обнаружили признаки подделки в водительских правах. Мужчина признался, что купил документ за 150 евро.

Сомнительные документы были изъяты и переданы на экспертизу. За подделку официальных документов были возбуждены уголовные дела. Нарушителям грозит штраф в размере до 300 условных единиц, общественные работы от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.