Двоих приятелей, избивших до смерти жителя Бричан, приговорили к более суровому наказанию

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По настоянию прокуроров, Апелляционная палата ужесточила наказание для двух обвиняемых в домашнем насилии и умышленном причинении вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть человека. На основании доказательств, представленных прокуратурой, подсудимые были приговорены к 7,5 годам и 5 годам и 8 месяцам тюремного заключения соответственно.

Согласно материалам уголовного дела, в ночь на 16 марта 2018 года задержанные проникли в дом семейной пары из села Коржеуць Бричанского района и избили хозяев. В результате один из пострадавших, 22-летний мужчина, скончался от полученных травм.

Подсудимые частично признали свою вину и рассказали, что пошли на преступление, так как жертва отказалась давать им деньги на спиртное. Задержанные в возрасте 20 и 27 лет являются жителями районов Единец и Рышкань. В течение нескольких месяцев мужчины работали в селе, где произошла трагедия.