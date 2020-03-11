Ничему не учатся: двух водителей снова поймали пьяными за рулем

Ничему не учатся: двух водителей снова поймали пьяными за рулем

В Рыбнице автоинспекторы остановили автомобиль Audi. Нетрезвого водителя отстранили от управления и доставили на медосвидетельствование.

Как выяснилось, пишет mvdpmr.org, ранее мужчина был лишён права управления транспортным средством на 18 месяцев.

Ещё одного любителя пьяной езды остановили днём 6 марта. От 41-летнего водителя ВАЗа исходил запах алкоголя. В ходе разбирательства выяснилось, что автовладелец в сентябре прошлого года уже был привлечён к ответственности.

Отвечать перед законом придётся обоим любителям ездить “под градусом”. Однако теперь им грозит уже не административная, а уголовная ответственность.

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