Двух пострадавших в жутком ДТП на Буюканах выписали из больницы

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Двое пострадавших в аварии, произошедшей в понедельник на столичной улице Алба-Юлия, были выписаны из больницы. Ещё 7 человек продолжают оставаться под наблюдением врачей.

Самое тяжёлое состояние – у женщины-водителя, которая спровоцировала ДТП, пишет publika.md. 33-летняя виновница жуткого инцидента перенесла несколько операций, однако её состояние остаётся крайне серьёзным. Остальные пострадавшие госпитализированы в различные отделения в зависимости от полученных травм.

Напомним, авария, в результате которой 28 человек получили травмы, а находившийся в машине пассажир погиб, произошла 30 сентября на пересечении бульвара Алба-Юлия с улицей Онисифора Гибу в секторе Буюканы. Автомобиль “Porsche Cayenne”, которым управляла 33-летняя женщина, врезался в троллейбус №21, вытолкнув его на тротуар. Уже известно, что водительница была пьяна: уровень алкоголя в выдыхаемом ею воздухе составил 2,15 мг/л.