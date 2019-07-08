Двоих нарушителей с поддельными правами задержали при попытке пересечь границу

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Двоих граждан Молдовы задержали на границе после предъявления водительских прав с явными признаками фальсификации. Оба инцидента произошли в конце прошлой недели в пунктах пропуска “Кагул” и “Тудора”.

На КПП “Кагул” на выезде из страны пограничный инспектор выявил у молодого человека два водительских удостоверения. Проверка показала, что права, выданные украинскими властями, были поддельными. 19-летний молдаванин сознался, что два года назад приобрёл документ за 150 евро.

Во втором случае у 40-летнего мужчины за рулём Mercedes-Benz пограничники нашли водительские права, выданные румынскими властями, которые оказались поддельными. Водитель также признался, что приобрёл документ за 200 евро.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.