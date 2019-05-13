Двоих нарушителей с поддельными правами не пропустили через границу

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Сотрудники Пограничной полиции во время контроля обнаружили два водительских удостоверения с признаками фальсификации. Инциденты произошли в эти выходные в пунктах пересечения границы “Паланка” и “Крива”. Нарушителями оказались гражданин Молдовы и Украины.

На выезде из Молдовы, на КПП “Паланка”, был остановлен автомобиль Rover 45, за рулём которого находился 62-летний гражданин Украины. Среди представленных документов были водительские права, выданные правоохранительными органами Украины. Мужчина признался, что “купил” документ у неизвестного лица за 200 долларов.

В другом случае бы задержан 29-летний гражданин Молдовы. Он намеревался получить разрешение на въезд в страну, представив поддельные водительские права.

В обоих случаях документы были изъяты и направлены на экспертизу. Согласно действующему законодательству, нарушителям грозит штраф.