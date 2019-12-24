Двух молдаван задержали на соседней границе за езду без соответствующей категории прав

Двух молдаван задержали на соседней границе за езду без соответствующей категории прав

Двое граждан Молдовы были задержаны за управление транспортными средствами в отсутствие водительских прав необходимой категории.

В первом случае в пункте пересечения границы “Албица-Яссы” был задержан 29-летний водитель. Мужчина ехал на микроавтобусе с прицепом, зарегистрированном в Литве, передаёт publika.md. Несколько часов спустя пограничники в пункте Хушь остановили 39-летнего водителя, управлявшего автомобилем Toyota с прицепом.

В результате проверок было установлено, что у мужчин не было водительских прав категории E, необходимых для управления данными транспортными средствами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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