Двух молдаван задержали на соседней границе за езду без соответствующей категории прав

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Двое граждан Молдовы были задержаны за управление транспортными средствами в отсутствие водительских прав необходимой категории.



В первом случае в пункте пересечения границы “Албица-Яссы” был задержан 29-летний водитель. Мужчина ехал на микроавтобусе с прицепом, зарегистрированном в Литве, передаёт publika.md. Несколько часов спустя пограничники в пункте Хушь остановили 39-летнего водителя, управлявшего автомобилем Toyota с прицепом.

В результате проверок было установлено, что у мужчин не было водительских прав категории E, необходимых для управления данными транспортными средствами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.