Двоих молдаван задержали на границе за поддельные документы (ФОТО)

Двоих молдаван задержали на границе за поддельные документы (ФОТО)

Гражданин Молдовы приобрёл поддельное водительское удостоверение за 400 евро. Ещё один нарушитель попытался вывезти из страны по поддельным документам мотоцикл.

Первый инцидент был зарегистрирован на КПП “Леушены” на въезде в Республику Молдова. Водитель автомобиля Volkswagen Transporter с молдавскими номерами предъявил водительские права с явными признаками фальсификации. Мужчина из Кагула рассказал, что права обошлись ему в 400 евро, и до сих пор с ними не было никаких проблем. Поддельный документ был изъят и отправлен на экспертизу.

На этих выходных поддельные документы были также изъяты в пункте пропуска “Бричаны”. Во время проверки на выезде из страны микроавтобуса Mercedes 318 CDI в грузовом отсеке был обнаружен мотоцикл Kawasaki 450 без регистрационного номера. Свидетельство о регистрации, выданное в Российской Федерации, также имело признаки фальсификации. Находившийся за рулём микроавтобуса 55-летний гражданин Молдовы утверждал, что не знал о проблемах с документами. В результате мотоцикл был изъят пограничной полицией КПП “Бричаны” до выяснения всех обстоятельств.

Оба случая расследуют органы правопорядка.

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