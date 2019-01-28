Двоих молдаван задержали на границе за поддельные документы (ФОТО)

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Гражданин Молдовы приобрёл поддельное водительское удостоверение за 400 евро. Ещё один нарушитель попытался вывезти из страны по поддельным документам мотоцикл.

Первый инцидент был зарегистрирован на КПП “Леушены” на въезде в Республику Молдова. Водитель автомобиля Volkswagen Transporter с молдавскими номерами предъявил водительские права с явными признаками фальсификации. Мужчина из Кагула рассказал, что права обошлись ему в 400 евро, и до сих пор с ними не было никаких проблем. Поддельный документ был изъят и отправлен на экспертизу.

На этих выходных поддельные документы были также изъяты в пункте пропуска “Бричаны”. Во время проверки на выезде из страны микроавтобуса Mercedes 318 CDI в грузовом отсеке был обнаружен мотоцикл Kawasaki 450 без регистрационного номера. Свидетельство о регистрации, выданное в Российской Федерации, также имело признаки фальсификации. Находившийся за рулём микроавтобуса 55-летний гражданин Молдовы утверждал, что не знал о проблемах с документами. В результате мотоцикл был изъят пограничной полицией КПП “Бричаны” до выяснения всех обстоятельств.

Оба случая расследуют органы правопорядка.