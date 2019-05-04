Двоих молдаван с поддельными документами задержали при попытке выехать из страны

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Сотрудники пограничной полиции в пункте пропуска “Кагул” задержали двоих граждан Молдовы с поддельными документами. Водительские права и удостоверение личности, выданные румынскими властями, были изъяты и направлены на дальнейшую экспертизу.

3 мая к пункту пропуска прибыл микроавтобус “Молдова-Бельгия”. У одного из пассажиров, жителя села Манта Кагульского района, пограничники изъяли водительские права, выданные румынскими властями на имя другого гражданина Молдовы. Задержанный пояснил, что данный документ его попросили передать родственнику в Бельгии.

Немногим позже был остановлен автомобиль, в котором в качестве пассажира находился 22-летний житель Кагула. Мужчина также намеревался попасть в Бельгию. При нём было обнаружено румынское удостоверение личности с признаками подделки. Мужчина заявил, что в июле 2018 года “купил” румынский паспорт за 250 евро.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.