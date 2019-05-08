Двоих молдаван-нарушителей задержали на молдо-украинской границе

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Сотрудники Пограничной полиции неподалеку от населённого пункта Троицкое задержали двоих граждан Молдовы. Мужчины находились на молдо-украинской границе без документов и не могли чётко объяснить причину нахождения в данном районе.

В первом случае 35-летний гражданин Молдовы был замечен в приграничной зоне. Мужчина странно перемещался и отличался подозрительным поведением. Позже задержанный признался, что днём ранее на его имя был составлен акт о домашнем насилии. В связи с этим мужчина решил скрываться. В то же время житель села Порумбрей Чимишлийского района заявил, что не намеревался незаконно пересекать государственную границу. Тем не менее, за незаконное пребывание в приграничной зоне правонарушитель будет оштрафован.

Второй инцидент был зарегистрирован сегодня в результате обмена информацией с украинскими пограничниками. Мужчина нарушил срок пребывания на территории Украины и попытался в обход пунктов пропуска попасть в Молдову.

Пограничники продолжают расследование в связи с попытками незаконного пересечения государственной границы.