Двоих камерунцев и молдаванина обвиняют в организации нелегальной миграции

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Двое граждан Камеруна и мужчина родом из Конго, получивший гражданство Республики Молдова, будут привлечены к ответственности за незаконный вывоз граждан Молдовы за рубеж.

В период с августа по ноябрь 2018 года подсудимые, действовавшие в преступной группе, за плату в 6 000 евро организовали для уроженцев Камеруна и других стран Африки въезд, пребывание и транзит через территорию Молдовы. Конечным пунктом назначения для нелегалов должен был стать Европейский Союз.

Подозреваемые были задержаны в аэропорту Кишинёва и в пункте пропуска “Леушены-Албица”. Нарушители попытались попасть в ЕС, имея на руках билеты “Кишинёв-Милан” и “Кишинёв-Бухарест”. При задержании у одного из обвиняемых также были изъяты денежные средства в размере 1 100 евро, пишет jurnal.md.

В случае обвинительного приговора задержанным грозит штраф в размере до 67 500 леев или от 5 до 7 лет лишения свободы. Также ответчики обязаны оплатить и судебные издержки в размере 40 000 леев.