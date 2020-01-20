Двоих иностранцев с поддельными документами поймали пограничники

Двоих иностранцев с поддельными документами поймали пограничники

Сотрудники Пограничной полиции задержали двух граждан Израиля, которые предъявили поддельные документы. Инциденты были зафиксированы в столичном аэропорту и в пункте пересечения границы “Скуляны”.

57-летний пассажир рейса “Тель-Авив-Кишинёв” предъявил для контроля документ, выданный чешскими властями, с явными признаками подделки. В результате проверок было установлено, что документ числится в базе данных Интерпола как утерянный.

Пограничники решили провести дополнительные проверки, в результате которых в ручной клади мужчины были обнаружены водительские права, чешское удостоверение личности, а также паспорт израильского происхождения – все с признаками подделки.

Согласно процедуре, все документы были изъяты. Гражданин получил пятилетний запрет на въезд в Молдову.

Ещё одну попытку пересечь границу с поддельными документами пресекли пограничники на КПП “Скуляны”. На выезде из Молдовы был остановлен автомобиль BMW с румынскими номерами. За рулём находился мужчина 35 лет с двойным гражданством: Румынии и Израиля. Тщательное изучение документов подтвердило, что предъявленные водительские права являются подделкой.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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