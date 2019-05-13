Двоих человек перевели из России в столичный пенитенциар №13

0

По состоянию на прошлую неделю, в пенитенциарных учреждениях страны находилось 7 089 человек. 45 человек были освобождены, 31 – задержаны и помещены в следственные изоляторы, 958 участвовали в общественных работах. Двое человек были переведены в кишинёвскую тюрьму №13 из России.



Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 98 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 14 задержанных, а 8 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 6 мобильных телефонов, пакет с растительным содержимым зелёного цвета и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.