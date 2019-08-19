Двоих человек перевели из России в столичный пенитенциар №13

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По состоянию на прошлую неделю, в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 890 человек. 59 человек были освобождены, 51 – задержаны и помещены в следственные изоляторы, 1 077 участвовали в общественных работах. Двое человек были переведены в кишинёвскую тюрьму №13 из России.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 224 учебных часа по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 51 задержанный, а 9 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 2 мобильных телефона, 3 пакета с растительным содержимым зелёного цвета, 200 леев и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.