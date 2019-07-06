Двоих браконьеров с крупным уловом рыбы задержали на Кучурганском водохранилище (ФОТО)

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Случай браконьерства зафиксировали сотрудники инспекции речного транспорта в селе Незавертайловка Слободзейского района. 4 апреля на Кучурганском водохранилище они увидели двух граждан на маломерном судне. Подплыв к рыбакам на лодке, правоохранители обнаружили закинутые в воду сети.

После проверки документов выяснилось, что мужчины – граждане Украины, пишет mvdpmr.org. У одного имеется разрешение на мелиоративный лов, который даёт право вылавливать сорные виды рыб, однако таких видов в лодке не оказалось. Там находилась другая рыба, запрещённая к вылову.

Позже на берегу был составлен полный перечень улова: 153 линя, 5 щук и 21 краснопёрка. Также были изъяты 550 м сетей, пишет источник.

Граждане соседнего государства могут понести уголовное наказание. Обстоятельства инцидента выясняются.