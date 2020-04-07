Двоих автолюбителей с “букетом” нарушений задержали пограничники

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Двоих граждан уличили в использовании недействительных документов на транспортное средство, просроченной виньетки, управлении авто без необходимых временных водительских прав. Инцидент зарегистрировали 6 апреля в пограничной зоне на севере страны.

Пограничники остановили для проверок автомобиль Opel Vectra. За рулем находился 21-летний мужчина, а владелец транспортного средства передвигался в качестве пассажира.

В результате в документе технического осмотра за последние четыре года были обнаружены признаки подделки. Водитель заявил, что приобрёл автомобиль с уже готовыми документами, однако некоторые нарушения признал.

В итоге автомобиль был изъят. Нарушителям грозят штрафные санкции.

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