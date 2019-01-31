Двое жительниц Сынжеры попали в больницу из-за отравления газом

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Мать и дочь, в возрасте 46 и 22 лет соответственно, жительницы села Препелица Сынжерейского района, попали в больницу после того, как отравились газом. Инцидент произошёл вечером в среду, 30 января.

Машину скорой помощи вызвал отец семейства после того, как заметил, что его жене и ребёнку стало плохо. Пострадавшие были доставлены в больницу в Сынжере.

Как пояснил tvn.md пресс-секретарь Инспектората по чрезвычайным ситуациям Бельц Андрей Адам, утечка газа, вероятно, произошла из газовой колонки для нагрева воды, установленной в ванной комнате.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.